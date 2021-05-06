"Tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim

Büyükşehir Belediye ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışmaları Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın yedinci gününde tedbirlere uyuluyor.