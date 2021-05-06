"Tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim
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"Tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediye ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışmaları Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın yedinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Büyükşehir Belediye ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışmaları

Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın yedinci gününde tedbirlere uyuluyor. Büyükşehir Belediye ekipleri de altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

'Tam kapanma' sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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