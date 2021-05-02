Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim

Boş kalan cadde ve sokaklar Alt yapı çalışması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin üçüncü gününde Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve Kunduracılar caddesinde sakinlik gözlendi.