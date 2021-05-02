Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
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Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Boş kalan cadde ve sokaklar Alt yapı çalışması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin üçüncü gününde Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve Kunduracılar caddesinde sakinlik gözlendi.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Alt yapı çalışması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin üçüncü gününde Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve Kunduracılar caddesinde sakinlik gözlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Gazipaşa, Uzun Sokak ve Kahramanmaraş caddelerinde başlattıkları altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
Tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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