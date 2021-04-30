Tam kapanma sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Huzurpark'In drone ile görüntülenmesi Atapark'ın drone ile görüntülenmesi İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi Ekiplerin denetimlerde bulunması Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde...