"Tam kapanma" sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
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"Tam kapanma" sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Boş kalan meydanve caddelerin drone ile görüntülenmesi MANİSA - Manisa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde, kenti ana caddelerinin, meydanlarının ve parklarının boş kaldığı gözlendi.

Boş kalan meydanve caddelerin drone ile görüntülenmesi MANİSA - Manisa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde, kenti ana caddelerinin, meydanlarının ve parklarının boş kaldığı gözlendi.

'Tam kapanma' sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin ilk gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin ilk gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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