"Tam kapanma" sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim
Kara yolunda drone ile çekilmiş görüntüler Kuş ve köpek görüntüsü Kentin meydan, sokak ve caddelerinden çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.
Kara yolunda drone ile çekilmiş görüntüler
Kuş ve köpek görüntüsü
Kentin meydan, sokak ve caddelerinden çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın 11'inci gününde tedbirlere uyuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş