"Tam kapanma" sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim
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"Tam kapanma" sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Kara yolunda drone ile çekilmiş görüntüler Kuş ve köpek görüntüsü Kentin meydan, sokak ve caddelerinden çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.

Kara yolunda drone ile çekilmiş görüntüler

Kuş ve köpek görüntüsü

Kentin meydan, sokak ve caddelerinden çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın 11'inci gününde tedbirlere uyuluyor.

'Tam kapanma' sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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