"Tam kapanma" sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim

Kara yolunda drone ile çekilmiş görüntüler Kuş ve köpek görüntüsü Kentin meydan, sokak ve caddelerinden çekilmiş görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.