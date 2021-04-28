Tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti
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Tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti

Tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi Mardin'de vatandaşlar otogarı doldurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi Mardin'de vatandaşlar otogarı doldurdu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek için otogara ve bilet satış noktalarına akın etti. 2 gündür bilet satışlarında yoğunluk yaşadıklarını belirten otobüs firması çalışanı Ahmet Teker, son iki gündür verilen ani kararlar nedeni ile yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Teker, "Önümüz bayram, ayın 17'sine kadar servisleri iptal ettik. Uygulanacak olan tam kapanma nedeniyle bilet satışlarında 2 gündür çok yoğunluk yaşıyoruz. Aralarında geri çevirdiğimiz yolcular da oldu" dedi.

Vatandaşlardan Kadir Başçı tam kapanma nedeniyle anne ve babasını ağabeyinin evine gönderdiğini ve kapanma sürecini orada geçireceklerini söyledi.

Kapanma süreci nedeniyle Ege Bölgesine gidecek olan Fahriye Başçı da burada çok sıkıldığını ve kapanma sürecini oğlunun evinde geçirmek için Kuşadası'na gittiğini söyledi. - MARDİN

Tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti
Tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti
Tam kapanma sürecini yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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