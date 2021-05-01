Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
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Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Güncel

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı Tam kapanma süreciyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan polis ekipleri, kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT - Tam kapanma süreciyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan polis ekipleri, kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çeşitli önlemler alındı. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmayan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri, gönüllü hayvan dostları ve diğer resmi kurum görevlileri "Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanların yanındayız" sloganıyla hareket ederek tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

Ekipler belirlenen bölgelere kedi, köpek maması ve kuş yemi bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımının tam kapanma sona erene kadar devam edeceği bildirildi.

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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