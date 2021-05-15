"Tam kapanma" sürecinde sessizlik sürüyor

Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında süren tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında süren tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Aydın-İzmir kara yolunun bir bölümü boş kaldı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol