"Tam kapanma" sürecinde sessizlik sürüyor
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"Tam kapanma" sürecinde sessizlik sürüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında süren tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Aydın'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında süren tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Aydın-İzmir kara yolunun bir bölümü boş kaldı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

'Tam kapanma' sürecinde sessizlik sürüyor
'Tam kapanma' sürecinde sessizlik sürüyor
'Tam kapanma' sürecinde sessizlik sürüyor
'Tam kapanma' sürecinde sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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