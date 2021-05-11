"Tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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"Tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 12. gününde Çorum'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Çorum

Çorum'da tam kapanmayla birlikte başlayan sessizlik devam ediyor.

Cadde ve meydanların büyük ölçüde boş kaldığı kentte olası ihlallere karşı denetimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, tam kapanma ihlallerine karşı hafta sonu yapılan denetimlerde 197 market, 609 araç ile 861 kişinin muafiyet belgesi, şehirlerarası izin belgesi ve görev belgesi kapsamında incelendiği belirtildi.

Açıklamada, kısıtlama kurallarını ihlal eden 9 kişi ile 2 iş yerine toplam 11 bin 750 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
'Tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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