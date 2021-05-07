Tam kapanma sürecinde kuralları ihlal eden 24 kişiye 75 bin 650 lira ceza

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma sürecinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişi tespit etti.

Ekipler tarafından 24 kişiye 75 bin 650 lira idari yaptırım uygulanırken, sokağa çıkma yasağında tedbirlere uyulması yönünde anonslu uyarılar yapılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı