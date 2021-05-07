Tam kapanma sürecinde evde sağlık hizmetine yoğun talep
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Tam kapanma sürecinde evde sağlık hizmetine yoğun talep

Tam kapanma sürecinde evde sağlık hizmetine yoğun talep
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediyesi, Covid-19 virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alırken 17 günlük tam kapanma sürecinde de evinden çıkamayan ve yatalak durumda olan hastalar için başlatılan evde bakım hizmetini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Covid-19 virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alırken 17 günlük tam kapanma sürecinde de evinden çıkamayan ve yatalak durumda olan hastalar için başlatılan evde bakım hizmetini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ortaya çıktığı günden beri Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden vatandaşların evde bakım ve tedavisini gerçekleştirirken, acil durumlarda da ücretsiz hasta nakil hizmeti verildi. Serum, kan alma, enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini ücretsiz olarak veren sağlık müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede yanıt vermeye çalışıyor. Ayrıca bu süreçte ilaç ihtiyacı duyan vatandaşların ilaç ve benzeri sağlık gereçleri de eczanelerden temin edilerek kendilerine teslim ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günden beri vatandaşlara online psikolojik terapi hizmeti de veriyor. Salgın nedeniyle psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenen ve yardım almak isteyen yüzlerce vatandaşa Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman psikologları tarafından online terapi hizmeti verilerek yaşanan kaygı ve belirsizliklerin giderilmesine çalışıldı.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Covid - 19 salgın yayılımın kontrol altına alınması amacıyla alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde de vatandaşların her türlü sağlık hizmetlerinin karşılandığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türkiye'de Covid-19 virüsü görüldüğü andan itibaren özellikle sağlık hizmetleri konusunda ciddi bir çalışma başlattık. Online terapi, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimiz yaklaşık 14 aydır kesintisiz devam ediyor. Sağlık müdürlüğü ekiplerimiz salgının ilk gününden beri var güçleriyle çalışıyor. Vatandaşımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sağlık hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizi arayabilir" dedi. - İSTANBUL

Tam kapanma sürecinde evde sağlık hizmetine yoğun talep

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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