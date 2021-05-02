"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor

Erzincan'da boş olan cadde ve meydanlar Polis ekiplerin kent genelinde uygulama ve denetim yapması Polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa...