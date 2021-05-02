"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor
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"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da boş olan cadde ve meydanlar Polis ekiplerin kent genelinde uygulama ve denetim yapması Polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa...

Erzincan'da boş olan cadde ve meydanlar

Polis ekiplerin kent genelinde uygulama ve denetim yapması

Polis ekiplerinin durdurdukları araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri ERZİNCAN - Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü. Polis ekipleri, kentin giriş çıkış noktaları ile en işlek alanlarında uygulama yaparak vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

'Tam kapanma' sürecinde denetimler sürüyor
'Tam kapanma' sürecinde denetimler sürüyor
'Tam kapanma' sürecinde denetimler sürüyor
'Tam kapanma' sürecinde denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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