Tam kapanma sürecinde "Can Dostlar" unutulmadı

Tam kapanma sürecinde "Can Dostlar" unutulmadı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde boşalan cadde, sokak ve meydanları yuva bilen "Can Dostları" unutmadı.

Tam kapanma sürecinde "Can Dostlar" unutulmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde boşalan cadde, sokak ve meydanları yuva bilen "Can Dostları" unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası, vatandaşın mağdur olmaması için tüm birimleriyle kentte yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, sokak hayvanlarını da unutmadı.

"Her can bize emanet"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, "Her Can Bize Emanet" şiarıyla Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde sokak hayvanların beslenme odaklarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma nedeniyle uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürecek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK