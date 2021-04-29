Yasak sonrası Samandağ'da sıkı uygulama
Yasak sonrası Samandağ'da sıkı uygulama Uygulama yapan ekiplere kahve ikram Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla emniyet ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.
Yasak sonrası Samandağ'da sıkı uygulama
Uygulama yapan ekiplere kahve ikram
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla emniyet ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.
17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.
Uygulama yapan ekiplere vatandaşlar kahve ikram etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ