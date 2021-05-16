Tam kapanma sonrası için hazırlık: Kırşehir Belediyesi şehrin sokaklarını yıkadı

Kırşehir Belediyesi ülke genelinde uygulanan tam kapanma sonrası şehrin sokaklarını yıkayarak kısıtlı normale dönüşe hazırlıyor.

Kırşehir Belediyesi ülke genelinde uygulanan tam kapanma sonrası şehrin sokaklarını yıkayarak kısıtlı normale dönüşe hazırlıyor.

Kırşehir Belediyesi önünde başlatılan yıkama çalışmaları şehir merkezinde Belediye Başkanı ve Temizlik İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, kaldırım ve yolları yıkarken bir yandan da şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Kademeli normalleşme çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalarda şehrin temizliği ve mevsimsel değişimlerin etkileri de göz önüne alınarak çiçek ekimleri yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise il genelinde mevsimsel çiçekleri ekerken kısıtlamalarda gece mesaisi yaparak çocukların oyun alanı olan parklarda eksikleri tamamladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kısıtlama sürecinin belediye açısından değerlendirildiğini ve her birimi ile belediyenin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Öte yandan temizlik çalışmaları belediye basın birimi tarafından klip haline getirilerek de basın kuruluşları ile paylaşıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı