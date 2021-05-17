Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat
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Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat

Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat
Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde, tam kapanmanın ve bayramın bitmesiyle birlikte dönüş yolunda ulaşım rahat sağlanıyor.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde, tam kapanmanın ve bayramın bitmesiyle birlikte dönüş yolunda ulaşım rahat sağlanıyor.  

Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerde yüz binlerce aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı. Bayram tatili ve tam kapanmanın sona ermesiyle yola çıkan vatandaşlar, Bolu Dağı'nı trafik olmaması nedeniyle rahat geçti. TEM ve D-100 yollarının Bolu geçişinin tamamında herhangi bir trafik yoğunluğu bulunmuyor.

 


Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat
Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat
Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat
Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat
Tam kapanma sonrası Bolu Dağı geçişinde ulaşım rahat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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