Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
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Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | Güncel

Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler Koronavirüs dolayısıyla 17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ilk gününde Adıyaman'da berberlerde tıraş yoğunluğu yaşandı.

Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler

ADIYAMAN - Koronavirüs dolayısıyla 17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ilk gününde Adıyaman'da berberlerde tıraş yoğunluğu yaşandı. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar saatlerce sıra bekledi.

Koronavirüs nedeniyle 17 günlük tam kapanmanın ardından tıraş olmak isteyen vatandaşlar berberlere koştu. Tıraş olmak için berberlere gelip sıraya giren vatandaşlar saatlerce sırada bekledi. Bazı vatandaşlar 3 saat, bazı vatandaşlar ise 5 saat bekleyerek tıraş olabildi. Sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar ise berberlerini telefonla arayarak randevu oluşturdu. Berberler, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yaklaşık 45-50 kişiyi tıraş ettiğini ve sırada bekleyen birçok kişinin de olduğunu vurguladı.

Tıraş olabilmek için 5 saat beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ferdi Aydar, "Ben yaklaşık 5 saattir buradayım. 17 günlük kısıtlamadan dolayı bugün geldik berbere, yaklaşık 5 saattir buradayım, sıra bekliyorum ve beklemeye de devam ediyorum. Evet baya bir yoğunluk var burada" dedi.

Daha sonra konuşan vatandaşlardan Muhammed Aktaş ise konuşmasında, "Kısıtlamalardan dolayı evde de tıraş olmadığımız için dışarıya çıktık ama berberler de çok yoğun. 3 Saattir bekliyoruz ve 3 saat daha bekleriz her halde" şeklinde konuştu.

Oldukça yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen berber işletmecisi İrfan Özer ise konuşmasında, 17 günlük bir kısıtlamanın ardından bugün çok yoğun bir güne başladık. Şu ana kadar 45-50 kişi çıktı, tıraş oldu. Ama halen bekleyenler var, randevu sistemine geçtik. Yarın da devam edeceğiz. Bugüne yetiştiremediklerimizi yarına, yarın da dolarsa Çarşamba gününe aktaracağız. Aynen çok yoğunuz bakalım, yetiştire bildiğimiz kadar bugün, yoksa yarın, yoksa diğer gün. Zaten sabah saat 7'de başlıyoruz, akşam 8'e kadar" diye konuştu.

Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler
Tam kapanma sonrası berberlerde yoğunluk: Tıraş olmak için saatlerce sıra beklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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