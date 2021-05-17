TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK
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TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sona eren tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte hizmet verecek olan berberlerde de mesai başladı. Salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar erken saatlerinden itibaren berber salonlarına akın ederken, berberler ise tekrar hizmet vermekten dolayı memnun olduklarını söyledi.

Ataşehir'de berberlik yapan Ertan Bilgin, "Kademeli normalleşme ile birlikte iş yerimizi açtık. Yoğunluk had safhada. Memnunuz bu durumdan." diye konuştu. Müşteri Musa Baş ise "Kaç gündür evdeydik. Tıraş olmaya geldik. Yoğunluk var ama kurallara uyuyoruz." diye konuştu.

TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK
TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK
TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK
TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK
TAM KAPANMA SONRASI BERBERLERDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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