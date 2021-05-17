Tam kapanma sonrası berberler yoğunluk
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Tam kapanma sonrası berberler yoğunluk

Tam kapanma sonrası berberler yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Ordu'da berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Ordu'da berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında sona eren 17 günlük tam kısıtlamanın arından bugün itibariyle 1 Haziran tarihine kadar 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte hizmet verecek olan berberlerde de yoğun mesai başladı. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kurallara uygun olarak hizmet vermeye başlayan berberlerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kimi zaman sıra bulmakta zorluk çekiyor. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren berber salonlarına akın ederken, berberler randevulu olarak çalıştıklarını, tekrar hizmet vermekten dolayı ise memnun olduklarını belirtti.

Altınordu ilçesinde uzun yıllardır berber olan Nejdet Koyun, 17 gün kapalı kaldıklarını ve bu sürede hizmet veremediklerini belirterek, "Tekrar hizmet vermeye başladığımız için mutluyuz. Çok büyük bir yoğunluğun yaşanıyor. Şuanda gün içerisinde randevu veremiyoruz. Hijyen kurallara çerçevesinde hizmetimizi sürdürüyoruz" dedi. - ORDU

Tam kapanma sonrası berberler yoğunluk
Tam kapanma sonrası berberler yoğunluk
Tam kapanma sonrası berberler yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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