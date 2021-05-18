Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
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Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, tam kapanma sürecinin sona ermesiyle yeniden ziyaretçilere açıldı.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, tam kapanma sürecinin sona ermesiyle yeniden ziyaretçilere açıldı. Güzel havayı da fırsat bilerek, tabiat parkına gelenler, manzarada fotoğraf çektirdi. 

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde kapalı olan Gölcük Tabiat Parkı, yeniden ziyarete açıldı. Tabiat parkı, güzel havayı da fırsat bilenlerin akınına uğradı. Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük'e gelen ziyaretçiler, tabiat parkının eşsiz manzarasının keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, Gölcük'te piknik, göl etrafında ise yürüyüş yaptı. Ayrıca kiralanan bisiklet ve golf arabaları ile Gölcük'ün etrafında tur atıldı. 


Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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