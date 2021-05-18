Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor
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Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT - Haberler | Güncel

Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor Afyonkarahisar'daki kavşak noktalarında 98 trafik polisi görev aldı Afyonkarahisar il genelinde tam kapanmanın sona ermesinin ardından kavşak noktalarında toplam 98 trafik plisi görev alırken, 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor.

Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor

Afyonkarahisar'daki kavşak noktalarında 98 trafik polisi görev aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar il genelinde tam kapanmanın sona ermesinin ardından kavşak noktalarında toplam 98 trafik plisi görev alırken, 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor.

Ege Bölgesi'nin kavşak noktası konumundaki kentlerinden Afyonkarahisar'da tam kapanma sonrası yollarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü önlemlerini arttırdı. İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illeri birbirine bağlayan kentte tam kapanmanın ardından özellikle tatil bölgelerinden ikamet illerine dönüş yapan yolcuların sıklıkla kullandığı Afyonkarahisar'daki kavşak noktalarda denetimler sıklaştırıldı. Bugün kent merkezinde 32 trafik ekibi ile birlikte 64 trafik polisi görev alırken ilçelerde de 17 ekip ve 34 polis görev aldı. Ayrıca kavşak noktalarda denetimlerini sürdüren toplam 22 ekip ve 76 personel denetimlerini sürdürdü.

Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor
Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor
Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor
Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor
Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor
Tam kapanma sonrası 76 asayiş ekibi denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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