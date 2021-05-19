Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar dağlara akın etti

Aydın'da tam kapanmanın ardından ilk tatil günü vatandaşlar doğaya akın etti.

Aydın'da tam kapanmanın ardından ilk tatil günü vatandaşlar doğaya akın etti. Baharın yeni geldiği dağlara çıkan vatandaşlar bir yandan piknik yapıp diğer yandan top oynayarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs günü sona eren tam kapanma döneminde evde kalmak zorunda kalan vatandaşlar kademeli normalleşmenin üçüncü gününe rastlayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilinde soluğu dışarıda aldı. Pak çok kişi park ve bahçe ve piknik alanlarına akın ederken bazı kişiler ise Aydın'ın meşhur dağlarında stres atmaya çalıştı.

Pek çok Kişi Aydın'ın en yüksek dağı olan Karlık Dağı Zirvesi'ndeki Hacetdede'ye çıkarak doğal manzaranın keyfini çıkarıp bol oksijenli zirvelerde piknik yaptı. Uzun süredir evden çıkamayan pek çok kişi de adeta D vitamini depoladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı