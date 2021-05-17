Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

BAYBURT - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesi ile Bayburt ve Erzincan'da vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Bayburt ve Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle iki kentte de yoğunluk gözlendi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, sürçle ilgili bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen 'Kademeli normalleşme tedbirleri' konulu genelgeye göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. Kısıtlama, hafta sonu ise cuma günleri saat 21.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00'da tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR