Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
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Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesi ile Erzincan'da vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kentte yoğunluk gözlendi.

Salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelge ile 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarı ile başlamış oldu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, sürçle ilgili bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen 'Kademeli normalleşme tedbirleri' konulu genelgeye göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. Kısıtlama, hafta sonu ise cuma günleri saat 21.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00'da tamamlanacak şekilde uygulanacak. - ERZİNCAN

Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Erzincan'da tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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