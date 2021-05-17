"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
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"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı. Bu kapsamda Kilis'te esnaf sabah saatlerinde dükkanını açarak hazırlık yaptı.

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı
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