"Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
Lokantaların açılması Yollardaki araç yoğunluğu İşe giden vatandaşların görüntüsü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.
Lokantaların açılması
Yollardaki araç yoğunluğu
İşe giden vatandaşların görüntüsü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat