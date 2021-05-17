'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
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'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiyeköy ile Cevizlibağ metrobüs duraklarının görüntüsü Trafik görüntüsü İşe giden vatandaşların görüntüsü İSTANBUL - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiyeköy ile Cevizlibağ metrobüs duraklarının görüntüsü

Trafik görüntüsü

İşe giden vatandaşların görüntüsü

İSTANBUL - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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