'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiyeköy ile Cevizlibağ metrobüs duraklarının görüntüsü Trafik görüntüsü İşe giden vatandaşların görüntüsü İSTANBUL - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiyeköy ile Cevizlibağ metrobüs duraklarının görüntüsü
Trafik görüntüsü
İşe giden vatandaşların görüntüsü
İSTANBUL - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş