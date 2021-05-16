"Tam kapanma" sessizliği sürüyor

Kent meydanından görüntüler Boş kalan cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin çalışmaları Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim. Kentte Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Gazipaşa ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.