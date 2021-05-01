"Tam kapanma" sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Tam kapanma" sessizliği

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Emniyet ekiplerinin kuşlara yem vermesi Polislerin sokak hayvanlarına mama, süt ve su bırakması Yozgat Belediyesinin çalışmaları Emniyet ekiplerinin uygulaması Polislerin vatandaşlarının sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etmesi - YozgatYozgat'ta da cadde...

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü

Emniyet ekiplerinin kuşlara yem vermesi

Polislerin sokak hayvanlarına mama, süt ve su bırakması

Yozgat Belediyesinin çalışmaları

Emniyet ekiplerinin uygulaması

Polislerin vatandaşlarının sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etmesi - Yozgat

Yozgat'ta da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, cadde girişlerinde uygulama yaparak, durdurdukları araçlarda sürücülerinin izin belgesini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarını besledi.

Eski Buğday Pazarı'ndaki güvercinlere yem atan ekipler, Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına mama, süt ve su bıraktı.

Yozgat Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek saat kulesi çevresinde yol ve kaldırım çalışmasını sürdürdü.

'Tam kapanma' sessizliği
'Tam kapanma' sessizliği
'Tam kapanma' sessizliği
'Tam kapanma' sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Tam kapanma" sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:44:50. #1.16#

title