"Tam kapanma" sessizliği

"Tam kapanma" uygulamasının 2. günü Emniyet ekiplerinin kuşlara yem vermesi Polislerin sokak hayvanlarına mama, süt ve su bırakması Yozgat Belediyesinin çalışmaları Emniyet ekiplerinin uygulaması Polislerin vatandaşlarının sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etmesi - YozgatYozgat'ta da cadde...