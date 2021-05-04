Tam kapanma sebze fidelerine olan ilgiyi arttırdı
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Tam kapanma sebze fidelerine olan ilgiyi arttırdı

Tam kapanma sebze fidelerine olan ilgiyi arttırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sebze fidelerine olan ilgiyi arttırdı.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sebze fidelerine olan ilgiyi arttırdı.

Kentte Alacasuluk Mahallesi Emekseven köprüsü yakınlarında sebze fidesi satan Nurettin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ocak ayında seralara ektikleri sebze tohumlarının fide haline geldiğini söyledi.

Bu fidelerin Mayıs ayı içerisinde ekilmesi gerektiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda genelde müşterilerimiz ticari amaçla bağına bahçesine sebze eken üreticilerdi. Bu salgından sonra üreticilerin yanında hobi amaçlı sebze yetiştiren müşterilerimiz çoğaldı. İnsanlar evinin bahçesinde, balkonunda saksılarda birer ikişer sebze yetiştiriyor. Bu tam kapanma sürecinde izinli olarak fidelerimizi kurduğumuz çadırda satıyoruz. Temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkan insanlar, işlerinden dönen vatandaşlarımız birer, ikişer fide alıyor. Çadırımızda domates, biber, çilek, nane, fesleğen, kekik fideleri var. insanlar en çok cin biberi dediğimiz biber fideleri ile domates fidelerine ilgi gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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