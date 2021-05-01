Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
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Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı

Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 Mayıs Pazartesi Günü'ne kadar uygulanacak tam kapanma döneminde park ve bahçeler kapatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 Mayıs Pazartesi Günü'ne kadar uygulanacak tam kapanma döneminde park ve bahçeler kapatıldı.

Korona virüs vaka sayılarını azaltma ve salgının hızının yavaşlatılması amacıyla 29 Nisan Perşembe Günü saat 19.00'dan sonra başlayan tam kapanma devam ediyor. Kocaeli kent genelinde güvenlik güçleri tarafından tam kapanma ile ilgili denetimler yapılırken, belediyeler ise çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi, Körfez ilçesindeki park ve bahçelere yeni düzenleme getirdi. İlçede bulunan parklar şerit çekilerek girişler yasaklandı. Çekilen şeridin üstüne ise "17 Mayıs 2021 Pazartesi Günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde parkların kullanılması yasaktır" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı
Tam kapanma sebebiyle parklar da kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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