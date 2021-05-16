"Tam kapanma" sakinliği devam ediyor
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"Tam kapanma" sakinliği devam ediyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ve çevre illerde sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ve çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kapsamında Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı. Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri sessizliğe büründü.

'Tam kapanma' sakinliği devam ediyor
'Tam kapanma' sakinliği devam ediyor
'Tam kapanma' sakinliği devam ediyor
'Tam kapanma' sakinliği devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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