"Tam kapanma" öncesinde Samsun'a gelen 3 aile 56 kişiye Kovid-19 bulaştırdı
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"Tam kapanma" öncesinde Samsun'a gelen 3 aile 56 kişiye Kovid-19 bulaştırdı

'Tam kapanma' öncesinde Samsun'a gelen 3 aile 56 kişiye Kovid-19 bulaştırdı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" öncesinde farklı illerden Samsun'a akraba ziyaretine gelen 3 ailenin 56 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" öncesinde farklı illerden Samsun'a akraba ziyaretine gelen 3 ailenin 56 kişiye virüs bulaştırdığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde vatandaşların elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalama şansı bulduklarını belirtti.

Ladik ilçesi hariç 16 ilçede istikrarlı bir vaka azalış grafiği elde ettiklerini anlatan Oruç, "Bu hafta itibarıyla vaka sayılarımız azalmaya devam ediyor. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük. Şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var. Bu da Kovid-19 mücadelesinde kararlı duruşumuzu bayramda da korumamızdan, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermememizden geçiyor." ifadesini kullandı.

Ramazan ayı boyunca gösterilen özenin Ramazan Bayramı'nda da gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Bir ilçemizde il dışından gelen bir ailenin 30 kişiye bulaştırdığını gördük. Yine başka bir ilçemize başka bir ilden gelen kişiden kaynaklı 17 kişilik, yine aynı ilçede bir kişiden kaynaklı 9 pozitif vakamız mevcut. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerinizi 10 gün boyunca izolasyon altında tutun ve görüşmelerinizi kesinlikle birlikte yapmayın. Aile içi ziyaretleri muhakkak engelleyin. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayram ziyaretleri yapmayın ki vaka düşüşünü tam olarak sağlayalım. Tam düşüşü yakalamışken yeniden vakaların artmasını istemiyoruz."

Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen etkin filyasyon ve test çalışmasıyla Samsun'da toplamda 800 binin üzerinde vatandaşa test yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"445 binin üzerinde filyasyon çalışması gerçekleştirdik. İlimizde yapılan toplam aşı dozu 500 bine yaklaştı. 55 yaş üstü vatandaşlarımızda birinci doz aşı oranımız yüzde 70 civarında. Ortada rakamların da gösterdiği gibi verilen büyük bir emek var. Lütfen bu emeği zayi etmeyelim. Bu Ramazan Bayramı birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun. Tam kapanmayla gösterdiğimiz bu büyük fedakarlık ve çalışma boşa gitmesin. Vaka sayımızdaki azalışı kalıcı hale getirip okullarımızın açıldığı, sosyal hayatımızın yeniden hareketlendiği, birbirimizi yeniden gönül rahatlığıyla ziyaret ettiğimiz günlere yeniden ulaşmak, ilimizin rengini yeniden maviye dönüştürmek elimizde. Bunu ancak hep birlikte mücadele edersek başarabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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