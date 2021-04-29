Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
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Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm ülke genelinde bu akşam saat 19.00 da başlayan tam kapanma öncesi vatandaşlar Erdek'e akın ederek virüsü unuttu.

Tüm ülke genelinde bu akşam saat 19.00 da başlayan tam kapanma öncesi vatandaşlar Erdek'e akın ederek virüsü unuttu. Balıkesir'in turizm cenneti Erdek'e İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi yakın illerden gelerek ikinci konutlarına yerleşen vatandaşlar 17 günlük kapanma sürecini Erdek'te geçirecekler.

Sabahın erken saatlerinde yollara düşen vatandaşlar Erdek ve kırsal mahallelerindeki konutlarına yerleşip, sahilleri akın ettiler. Diğer yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Erdek'te deniz sezonunu da başlattı.

Erdek'te deniz sezonunu 5 yaşındaki çocuk açtı

Denize girenlerden biri de, 5 yaşındaki Miray'dı. Ankaralı bir ailenin çocuğu olan Miray, denizin zevkini erken çıkarmaya başlayanlar arasındaydı. - BALIKESİR

Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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