"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
Kayseri tarihi kapalı çarşısında yaşanan yoğunluk Kayseri pastırmacılar çarşısındaki yoğunluk Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Kayseri tarihi kapalı çarşısında yaşanan yoğunluk
Kayseri pastırmacılar çarşısındaki yoğunluk
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Kayseri
Kayseri'de kısıtlamaya saatler kala meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü.
Kent sakinleri alışveriş için özellikle AVM'ler ve tarihi Kayseri Çarşısı'na akın etti.
Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara salgın kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil