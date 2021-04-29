"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
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"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri tarihi kapalı çarşısında yaşanan yoğunluk Kayseri pastırmacılar çarşısındaki yoğunluk Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Kayseri tarihi kapalı çarşısında yaşanan yoğunluk

Kayseri pastırmacılar çarşısındaki yoğunluk

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın drone ile görüntülenmesi KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Kayseri

Kayseri'de kısıtlamaya saatler kala meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü.

Kent sakinleri alışveriş için özellikle AVM'ler ve tarihi Kayseri Çarşısı'na akın etti.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara salgın kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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