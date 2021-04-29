"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogardaki yolcu yoğunluğu Kent meydanındaki yoğunluk Sebze halinde oluşan kalabalık Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar İç Anadolu'da "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttıSİVAS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri...

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Otogardaki yolcu yoğunluğu

Kent meydanındaki yoğunluk

Sebze halinde oluşan kalabalık

Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar İç Anadolu'da "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

SİVAS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Sivas

Sivas'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğu arttırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetim yaparak, maske ve mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya