"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

'Tam kapanma' öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogardaki yolcu yoğunluğu Kent meydanındaki yoğunluk Sebze halinde oluşan kalabalık Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar İç Anadolu'da "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttıSİVAS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri...

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Otogardaki yolcu yoğunluğu

Kent meydanındaki yoğunluk

Sebze halinde oluşan kalabalık

Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar İç Anadolu'da "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

SİVAS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Sivas

Sivas'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğu arttırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetim yaparak, maske ve mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Burak Sergen Meral Kaplan
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Tam kapanma" öncesi yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:47:43. #1.15#

title