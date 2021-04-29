Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti
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Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti Kalabalıklar arasında sosyal mesafe unutuldu Pazarda sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları uyaran da olmadı Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanmaya saatler kala Afyonkarahisarlılar pazarlara akın etti.

Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti

Kalabalıklar arasında sosyal mesafe unutuldu

Pazarda sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları uyaran da olmadı

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanmaya saatler kala Afyonkarahisarlılar pazarlara akın etti. Tam kapanma öncesi pazar alışverişine çıkan vatandaşlar sosyal mesafeyi ise unuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan tam kapanma kararı bugün saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Tam kapanma öncesi Afyonkarahisar'da vatandaşlar pazarlara akın etti. Tam kapanmaya saatler kala pazarlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafeyi hiçe saydı. Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekiplerinin sosyal mesafe ve hijyen noktasında yetersiz kaldığı pazarlarda ne vatandaşları ne de pazarcıları sosyal mesafe noktasında uyaran olmadığı gözlendi.

Tam kapanma öncesi pazarda en ucuz 1 TL'den satılan patates olurken en pahalı ise 12 TL ile 15 TL arasında fiyatları değişen muz ve çilek oldu. Öte yandan vatandaşların pazarda en çok rağbet gösterdiği domates ve salatalık ise 5 TL ile 6 TL arasında satıldı.

Pazara alışveriş yapmaya gelen Serkan Yılmaz isimli vatandaş, tam kapanma öncesi alabildiğince erzak aldıklarını kaydetti.

Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti
Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti
Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti
Tam kapanma öncesi vatandaş pazarlara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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