Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu
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Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Vali Öner ve Başkan Demir, denetimlerde bulundu.

Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu

ARDAHAN - Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Vali Öner ve Başkan Demir, denetimlerde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıklaması ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin yayınlanmasının ardından saha denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşlara kalabalık ortam oluşturmamaları uyarısında bulunurken, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarını da hatırlatan Vali Öner, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uymasının önemine dikkat çekti.

Halk pazarında da denetleme yapan Vali Öner yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hepimizin bildiği gibi bugün akşam saat 19'dan itibaren tam kapanma uygulamasına giriyoruz. Bugün ilimizin pazarının kurulduğu gün. O yüzden hem bir takım iş yerlerini hem de ilimizin pazar yerindeki işyerlerini denetleyip vatandaşlarımızın kurallara uyma noktasında göstermiş olduğu hassasiyeti gözlemleyelim dedik. Bugün ortak bir çalışma yaptık. Genel olarak vatandaşlarımızın kurallara uyduğuna şahit olduk. Bugünden itibaren de tam kapanma uygulaması başlayacak. İnşallah bu süreci iyi değerlendiririz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hastalık artmıştı. İnşallah bu tam kapanma sürecini iyi değerlendireceğiz. Biz bu süreçte kolluk kuvvetlerimiz vasıtasıyla, emniyetimiz ve jandarmamız vasıtasıyla bu yasaklara uyulma hususunda emniyetimiz ve jandarmamız vasıtasıyla sıkı sıkı denetleyeceğiz. İnşallah hem bizim denetlemelerimiz hem de Ardahanlı hemşerilerimiziz göstereceği özen, hassasiyet, sorumluluk duygusu sayesinde Ardahan'da hastalığı azaltacağız."

Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu
Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu
Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu
Tam kapanma öncesi Vali Öner, Başkan Demir ile birlikte denetimlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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