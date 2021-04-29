"Tam kapanma" öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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"Tam kapanma" öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Trafik yoğunluğunun drone ile görüntülenmesi Jandarma ekiplerinin çalışması Bir sürücü ile röportaj AYDIN - Tam kapanma öncesi kısıtlamayı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerinin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Trafik yoğunluğunun drone ile görüntülenmesi

Jandarma ekiplerinin çalışması

Bir sürücü ile röportaj AYDIN - Tam kapanma öncesi kısıtlamayı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerinin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

'Tam kapanma' öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
'Tam kapanma' öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
'Tam kapanma' öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
'Tam kapanma' öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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