"Tam kapanma" öncesi tatil merkezleri güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Trafik yoğunluğunun drone ile görüntülenmesi Jandarma ekiplerinin çalışması Bir sürücü ile röportaj AYDIN - Tam kapanma öncesi kısıtlamayı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Didim ilçelerinin kesiştiği nokta olan Aydın'ın Söke...