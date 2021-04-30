Tam kapanma öncesi son nikahlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma öncesi son nikahlar

Tam kapanma öncesi son nikahlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi Antalya'da son nikahlar kıyıldı.

Tam kapanma öncesi Antalya'da son nikahlar kıyıldı. Kapanmaya saatler kala dünya evine giren İbrahim Bakkalcı, "Çok yoğun geçti. İki ayağımız bir pabuca girdi. Hiçbir şeyi yetiştiremedik. Şansımıza nikah tarihi bugündü, nikahımız ertelenmedi ama sonraki planlarımız ertelendi" dedi.

Antalya'da 17 günlük tam kapanmaya girmeden önce, nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Önceden gün ve saatleri belirlenen çiftler, tam kapanmaya girmeden, dünya evine girdi.

"Hiçbir şeyi yetiştiremedik"

Nikahı kıyılan çiftlerden damat İbrahim Bakkalcı, "Çok yoğun geçti. İki ayağımız bir pabuca girdi. Hiçbir şeyi yetiştiremedik. Şansımıza nikah tarihi bugündü, nikahımız ertelenmedi ama sonraki planlarımız ertelendi. En azından balayımızı gerçekleştiremeyeceğiz. Düğün zaten yapamıyoruz, hayalimizdeki gibi olamayacak, pandemi sebebiyle belki hiç olmayacak. İleride düğün yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"Kapanma öncesi bize hediye oldu"

Pandemi öncesinde nikahı kıyılan Serkan Gönen de, "Yetiştirebildiğimiz için mutluyuz. Tam kapanmadan önce nikahımız kıyılıyor. Eşim yabancı, hızlı bir şekilde çağırdık. Kapanma olmadan nikahımız kıyılsın diye. Sağ olsun yetiştirdiler. Kapanma öncesi bize hediye oldu. Yetiştirme heyecanı vardı, şu anda daha da heyecanlıyız. Son dakikalarımız. Hayallerimiz vardı. Doğum gününe denk getirmeye çalışıyorduk ama 7. aya kadar uzamaması için şimdi kıydık. Mutluyuz. Balayı programı yapacağız ama kısıtlamada nasıl olacak bilmiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu
Oscar ödülünü kazandı, babasının mezarına gidip şiir okudu
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma öncesi son nikahlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:24:29. #1.16#

title