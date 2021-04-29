TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi olta balıkçıları, Beşiktaş sahilinde son balıklarını tuttu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi olta balıkçıları, Beşiktaş sahilinde son balıklarını tuttu. Kovalarını balık ile dolduran balıkçılar, son gün kısmetlerinin açık olduğunu belirterek, Akşama balık var dediler.

17 GÜN BOYUNCA EVDE SIKILACAĞIZ

Balık tutan Bülent Hekimoğlu, '17 gün boyunca evde sıkılacağız. En sevdiğimiz eğlencemiz buydu. Balıktan mahrum kalmak bizim için büyük sıkıntı yaratır. Evde oyalanmanın yollarını arayacağız. Kapanma nedeniyle 17 gün evde hanımla didişeceğiz. Pandemi nedeniyle balıklar daha da büyür. Bayramdan sonra büyük balıklar tutmaya başlarız dedi.

Kadir Çınar 'Benim için sıkıntı yok. 20 gün balık tutmaya gelmem. Evde oturur oltalarımı bağlarım. Takım yaparım. Benim için sıkıntı yok diye konuştu.

BUGÜN TUTABİLDİĞİMİZ KADAR BALIK TUTACAĞIZ

Harun Sezer 'Bugün tutabildiğimiz kadar balık tutacağız. Daha sonra da çıkamayacağız. Sokağa çıkma yasağı sonuç olarak bizler için yapılan bir şey. Biz buna uymakla yükümlüyüz şeklinde konuştu.

Son günlerini değerlendirdiğini söyleyen Sadık Kahraman 'Ne yapacağız. Son günümüzü değerlendireceğiz. Çıkarabildiğimizi çıkaracağız. 17 gün boyunca bunu yiyeceğiz. Bugünde maşallah balık var. Akşam iftarda balık yiyeceğiz dedi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR
TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Feyza Aktan Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TAM KAPANMA ÖNCESİ SON BALIKLARINI TUTTULAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:43:32. #1.16#

title