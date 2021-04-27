Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü
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Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü

Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın etti.

Sivas'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın etti. Sokaklar ana baba gününe dönerken mağaza önlerinde kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurmuştu. Ramazan bayramının da tam kapatmanın uygulanacağı tarihler arasında kalması, alış veriş yapmayı planlayanların mağazalara koşmalarına neden oldu. Sivas'ta alışveriş planı yapanlar tam kapanmaya 3 gün kala mağazalara akın etti. Sıcak havanında etkisiyle cadde ve sokaklar ana baba gününe döndü. Mağazaların önlerinde kuyruklar oluştu.

Sıcağı gören kendini dışarı attı

Cemil Olguner, "Sokağa çıkma kısıtlaması çok iyi olacak. Bende dahil olarak şuan çok kalabalık. İşimiz, gücümüz yok geziyoruz. Bayanlar kış boyu evde hapis kaldı. Sıcağı da görünce erkeği bayanı dışarıya hücum etti" dedi.

Şenol Benli, "Bu kapanmadan dolayı vatandaşlar alışverişlerini yapıyorlar. Bu yüzden bu kadar kalabalık. Gıda alanında mecburi yerler zaten açık. Hükümetimiz mecburi yerleri açtı. Vatandaştaki bu telaşa ben anlam veremiyorum" şeklinde konuştu.

Melike Kumru ise, Olması gerekenden fazla bir yoğunluk var. Kapanma öncesi insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkıyorlar ama ben yanlış buluyorum. Benimde işim olmasa ben asla dışarı çıkmayı düşünmezdim. Tam kapanma kesinlikle gerekliydi. Geç alınmış bir karar bile olabilir" dedi. - SİVAS

Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü
Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü
Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü
Tam kapanma öncesi sokaklar ana baba gününe döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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