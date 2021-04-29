Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
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Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk Samsun'da 'tam kapanma' öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar ise fiyatlardan şikayetçi oldu.

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk

SAMSUN - Samsun'da 'tam kapanma' öncesinde semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar ise fiyatlardan şikayetçi oldu.

Bugün başlayan tam kapanma öncesinde vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarına akın etti. Kapanma boyunca açılmayacak halk pazarlarında normalleşmeye kadar alışveriş yapamayacak vatandaşlar, evlerindeki eksik malzemeleri tamamlamaya çalıştı. Pazarcılar, halde ve pazarda fazla mal olmadığından yakınırken, vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

30 yıldır pazarcılık yapan Serdar Çelik, "Halde mal yok. Pazarda da fazla mal yok. Pazartesi günü 3 TL olan mal şimdi 6-7 TL oldu. 100'de 100 zam var diyebiliriz. Biber, patlıcan, domates, salatalık ve birçok ürüne zam geldi. Domates 5 TL'ydi 7-8 TL. Salatalık 4 liraydı şu anda 6 lira ve 7'yi bulur. Pazar açılmadığında marketler kazanır. Vatandaşın cebinden biraz daha fazla para çıkacak. Böylece pazarcıların da kıymetini anlarlar" dedi.

Fiyatlardan memnun olmayan vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Her şey çok pahalı. İşin içinden çıkılacak gibi değil. Domates, salatalık ve patlıcan aldım."

"Fiyatlar aldı başını gidiyor. Halimiz ne olacak? Bir de 1 gün kapanma çıktı. Limon, domates gibi sebzeler aldım. Hepsinden yarım kilo aldım."

"Salatalık 6 TL olursa hesabını siz yapın. Fiyatlar çok pahalı. Fiyatlar geçen haftaya göre oldukça zamlandı. Ürünlerin çoğuna 5 TL'ye kadar zam gelmiş."

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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