Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu
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Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu
İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu -Tam kapanmaya saatler kala semt pazarlarında yoğunluk Tam kapanma öncesi son kez kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu

-Tam kapanmaya saatler kala semt pazarlarında yoğunluk

İSTANBUL - Tam kapanma öncesi son kez kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Kapanma öncesi vatandaşlar alışverişe çıkarken semt pazarlarında sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.

Bu akşam 19.00'da başlayarak 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma öncesi İstanbul'da semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Semt pazarlarında sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. Tam kapanmaya saatler kala, pazara gelen vatandaşlar en çok meyve ve sebzelik besinlere rağbet gösterirken sosyal mesafe kuralının tamamen unutulduğu görüldü.

Tam kapanmayı öğrenince elmayı ve peyniri fazla aldığını belirten Sibel Karakuşoğlu, "Elma, peynir aldım. Domates, salatalık evin diğer ihtiyaçlarını aldım. Sadece peyniri ve elmayı fazla aldım yasağı öğrenince" dedi.

Bol bol patates ve meyve aldığını ifade eden vatandaş Merve Bıyık, "Uzun bir süre dışarı çıkamayacağımız için yeteri kadar bir şeyler almaya çalıştık. Çok da stoklama gereği duymadım açıkçası marketler açık olacağı için" diye belirtti.

Tam kapanma ilan edildiğinden beri beklemedikleri kadar yoğunluk olduğunu söyleyen pazarcı esnafı Çetin Özbeyir, "Dün mesela çarşamba pazarında beklemediğimiz bir yoğunluk, yığılma vardı. Sıkıntılı bir süreç de yaşadık yani çünkü insanlar bayağı birbirine girdi. İzdiham da yaşandı. Bugün de tine yoğunluk bekliyoruz. Netice de 17 gün millet evde kalacak. Ne yiyip ne içecek. Gerçi hazırlık yapıyorlar meyve sebze alıyorlar ama ne kadar dayanacak. Marketler, manavlar açık olacak ama yine de pazara yoğunluk var" şeklinde açıklama yaptı.

Ağırlıklı olarak meyve aldığını söyleyen Alper Turhan, "17 gün çıkamayacağız maalesef, esnaf arkadaşla da şimdi görüştük. Üç perşembe pazar yokmuş. Biraz sıkıntılı. Mecbur evde kalacağız" dedi.

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu
Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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