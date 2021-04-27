TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor.

İSTANBUL'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Özellikle yarın ve perşembe günü büyük kalabalıkları ağırlaması beklenen otogardaki son durum havadan görüntülendi.

Koranavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının ardından İstanbul'da yaşayan bir çok kişinin yazlıklara ya da memleketlerine doğru yola çıkma hazırlığı yaptığı belirtiliyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bu nedenle yoğunluk yaşanması bekleniyor. Özellikle Çarşamba ve sokağa çıkma kısıtlamasının öncesindeki son gün olan Perşembe günü yaşanması beklenen yoğunluk öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda havadan görüntülendi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA ÖNCESİ OTOGARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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