'TAM KAPANMA' ÖNCESİ KURULAN PAZARLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI -1 Avcılar

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük 'tam kapanma' öncesi kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük 'tam kapanma' öncesi kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarı, kısıtlama nedeniyle bir gün önce açıldı. Semt pazarında, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı pazarda, vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek almaları dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı