Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı

Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından kuaförlerde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.

Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından kuaförlerde yoğunluk oluşurken, kapanmaya kadar randevular doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförlerin yoğun mesaisi başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde doldu. Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten kuaförler, son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.

"Kapanma haberini aldıktan sonra randevularda patlama oldu"

Gündelik iş yaparak para kazandıklarını aktaran Cool Hair Style işletmecisi kuaför Ekrem Kaçar, 17 günlük kapanmada zor bir süreçten geçeceklerini dile getirdi. Randevuların da hemen dolduğunu belirten Kaçar, "29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma kuaförlerin işini zorlaştıracak olsa da tedbirler açısından gereklidir. Biz gündelik olarak para kazanan işletmeleriz. Kira ve çalışan ödemelerinde sorun yaşayabiliriz. Kapanma haberini aldıktan sonra randevularda patlama oldu. 17 günlük kapanmanın öncesinde insanlar son tıraşlarını olmak istiyor. Kapanmaya kadar olan randevularımız 1 gün içerisinde doldu. Biz de perşembe akşamına kadar yoğun bir şekilde çalışacağız. Umarım bu kapanma son olur. Başka kapanmaları kaldırmamız zor olur. Milletimiz adına hayırlısı olur umarım" dedi. - ESKİŞEHİR

Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı
17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:51:21. #1.16#

title