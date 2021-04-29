Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevu listeleri doldu

Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevu listeleri doldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 18 günlük tam kapanma kararı öncesi kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevu listeleri doldu

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 18 günlük tam kapanma kararı öncesi kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Kuaförler randevu sistemiyle müşterilerini kabul ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar berber ve kuaförlerin kapalı olacağı duyurulmuştu. Bu kısıtlamalar öncesi berber ve kuaförlerde de yoğunluklar oluştuğu gözlendi. Kuaförlerde kalabalık oluşmaması için randevu sistemiyle müşterilerini kabul ederken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ediliyor.

"Randevu listelerimiz doldu"

İstanbul'da faaliyet gösteren berber Emrecan Demir, kısıtlama öncesi çalışma sistemleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pandeminin başından beri hijyen, temizlik kurallarına daha fazla önem veriyorduk. Koronavirüsün daha fazla yayılmaması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma öncesinde de son bir haftadır randevu listelerimiz doldu. Müşterilerimizle çok yakın mesafede çalışmak zorunda kaldığımız için aşılanma konusunda da hızlanma bekliyoruz. Bir an önce kısıtlamaların son bulup aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normal hayatımıza dönmeyi istiyoruz" dedi.

Tam kapanmadan saatler önce berbere gelen müşteri Hamza Mantarcı, "Daha önce berberlerin kapalı olduğu kısıtlamada kendi saçlarımı kesmek zorunda kalmıştım. Tekrar aynı durumu yaşamamak için bir hafta öncesinden randevu alarak geldim. Kısıtlamalar boyunca koranavirüs tedbirlerine uyarak normalleşmeye dönmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN