Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu
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Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu

Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da tam kapanmaya bir gün kala kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da tam kapanmaya bir gün kala kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandı. Kapanmanın gerekli olduğunu söyleyen bir berber, "Hem bizim hem diğer esnafların ileride daha rahat etmesi için 17 gün dişimizi sıkacağız. İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek" dedi.

Pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadelede alınacak yeni önlemleri duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlere ek olarak 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında kapanma olacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kapanma öncesi birçok işletmeye olan ilgi arttı. Talebin yoğunlaştığı yerlerden biri de berberler ve kuaförler oldu. Kapanmadan önce bakımlarını yaptırmak isteyenler tam kapanmaya bir gün kala berber ve kuaförlere akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kendilerine olan talebin arttığını ifade eden berber esnafı, kapanmanın gerekli olduğunu böylece yaz aylarında daha rahat günler geçirebileceklerini söyledi.

"DİŞİMİZİ 17 GÜN SIKACAĞIZ, İNŞALLAH BAYRAMDAN SONRA GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Yıllardır berberlik yaptığını söyleyen İbrahim Yalçın kapanmanın gerekli olduğunu belirterek, "Cuma, cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğumuzdan pazartesi günü yoğun geçti. Cumhurbaşkanımızın pazartesi akşamı yaptığı açıklamadan sonra da iki gündür yoğunuz, çok şükür. Kapanmayı, dükkanımızın kapanmasını hiç kimse istemez ama karşımızdaki restoran, kafeteryada çalışanlar bu dönemde mağdur oldukları için bizim de mecbur kapanmamız lazımdı. Biz de dişimizi 17 gün sıkacağız, İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek, daha iyi olacak. 17 günlük bir kapanma süreci olacak ama yarın öbür gün, mayısın 17'sinden sonra ferah etmemiz, bundan sonraki günlerin hem bizim hem diğer esnaf için daha rahat etmemiz için dişimizi sıkıp, elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu
Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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