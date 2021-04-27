ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vaka sayısındaki artış nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlaması öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.

KORONAVİRÜS vaka sayısındaki artış nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlaması öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.

Antalya'da sahiller, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde güneşli havanın da etkisiyle doldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, Antalyalılar ve yerleşik yabancılar Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı. Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktalarına yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlenerek kitap okudu. Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi. 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise yürüyüş yapıp banklarda denizi izleyerek günün keyfini çıkardı.

ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU
ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA TAM KAPANMA ÖNCESİ KONYAALTI SAHİLİ DOLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:52:37. #1.16#

title